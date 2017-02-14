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Генпрокуратура обвиняет депутата парламента в коррупции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355362_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409933-ru.html

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Резюме депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова

В декларациях указывается имущество, которое давно было продано или передано по доверенности, - депутат

14 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.
Как установлено проверкой, Исаков будучи в должности главы Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры в период с 2010 по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.
В ходе проверки рядом граждан даны пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от 1,5 до 3 тыс. долларов.
Расследование уголовного дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики.

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