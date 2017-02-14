Незарегистрированным авто будут выдавать временные госномера — ГРС

14 февраля 2017, 12:15 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Временные знаки для автомобилей в Кыргызстане будут выдаваться бесплатно, сообщил заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Усеин Касмалиев на пресс-конференции в центре Sputnik Кыргызстан.

Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информацией о нововведениях при регистрации машин. Согласно правилам, регистрация в системе ГРС теперь будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами). Правительство обещает открыть такую лабораторию через месяц.

Как рассказал Касмалиев, по новым правилам граждане должны регистрировать транспорт в течение пяти суток после ввоза в республику, но многие игнорируют эту норму и не регистрируют автомобили несколько лет.

"Новые правила вводятся для того, чтобы такие автомашины получили регистрацию. Временные номерные знаки будут выдаваться бесплатно на срок до двух месяцев. Сам талон регистрации будет стоить 700 сомов. Временная регистрация вводится для тех, кто не хочет платить штраф за нарушение пятидневного срока", - пояснил Касмалиев.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Начальник управления технических регламентов и метрологии Минэкономики КР Султан Ахматов на пресс-конференции "Тысячи автомобилей оказались "заложниками" из-за отсутствия центра регистрации" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан Как отметил другой участник пресс-конференции, гражданский активист Айбек Баратов, правительство плохо проинформировало граждан по вопросу о правилах регистрации.

"Тысячи автовладельцев узнают о новых правилах буквально за день. Кто-то начал сеять панику... Сотни людей стали спешно проводить регистрацию. Никакой работы по осведомлению граждан правительство не провело. Нужно было сначала создать условия для исполнения постановления, а уже потом приступать к его реализации", - сказал Баратов.

Отмечается, что регистрации подлежат все ввезенные в Кыргызстан автомобили не старше трех лет.