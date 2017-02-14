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Собрались после пятничного намаза — задержаны 8 членов "Хизб ут-Тахрир"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409929-ru.html

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МВД: Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"

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14 февраля 2017, 12:23       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. 10 февраля сотрудники милиции в Ошской области после пятничного намаза задержали восемь членов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В сентябре 2016 года был задержан имам одной из мечетей Оша. У него дома обнаружили запрещенные материалы, относящиеся к "Хизб ут-Тахрир" и террористической организации "Исламское государство". Заведено дело по статье 299 "Возбуждение национальной, межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" Уголовного кодекса КР.
"В рамках данного уголовного дела 10 февраля в одном из кафе Кара-Сууйского района Ошской области задержаны восемь активных членов "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза", - говорится в сообщении.
По данным МВД, при проведении обысков по месту жительства трех задержанных были обнаружены литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера. При этом один из задержанных, житель Оша, ранее привлекался к уголовной ответственности по 299-й статье Уголовного кодекса.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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