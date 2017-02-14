Собрались после пятничного намаза — задержаны 8 членов "Хизб ут-Тахрир"

14 февраля 2017, 12:23 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. 10 февраля сотрудники милиции в Ошской области после пятничного намаза задержали восемь членов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В сентябре 2016 года был задержан имам одной из мечетей Оша. У него дома обнаружили запрещенные материалы, относящиеся к "Хизб ут-Тахрир" и террористической организации "Исламское государство". Заведено дело по статье 299 "Возбуждение национальной, межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" Уголовного кодекса КР.

"В рамках данного уголовного дела 10 февраля в одном из кафе Кара-Сууйского района Ошской области задержаны восемь активных членов "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза", - говорится в сообщении.

По данным МВД, при проведении обысков по месту жительства трех задержанных были обнаружены литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера. При этом один из задержанных, житель Оша, ранее привлекался к уголовной ответственности по 299-й статье Уголовного кодекса.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.