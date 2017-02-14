Глава МИД подтвердил информацию о визите президента Турции Р.Эрдогана в Кыргызстан

14 февраля 2017, 11:59 Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев подтвердил АКИpress информацию о визите президента Турции Реджепа Эрдогана в Кыргызстан в 2017 году.

Как сказал он 14 февраля агентству, это связано с проведением многостороннего мероприятия, Саммита сотрудничества тюркоязычных государств.

По его главы МИД, время проведения ССТГ будет согласовано со всеми странами, входящими в организацию.

"Когда удобные сроки будут вырисовываться и для президента Алмазбека Атамбаева, и для приезжающих гостей, заранее объявим. Но могу подтвердить, что визит Р.Эрдогана в КР запланирован. Мы рассматриваем возможность организации отдельного визита в рамках мероприятия, и многосторонние, скорее всего, будем делать, и двухсторонние визиты", - сообщил министр.

Отвечая на вопрос о том, в течение какого времени может быть проведен саммит, Э.Абдылдаев сказал: "Жестких привязок, нам никто их не выставляет. Думаю, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев".

Ранее в МИД сообщали, что дата проведения VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств переносится на более поздний срок.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет является международной организацией, созданной в октябре 2009 года. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат организации расположен в Стамбуле.