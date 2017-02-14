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Глава МИД подтвердил информацию о визите президента Турции Р.Эрдогана в Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409927-ru.html

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14 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев подтвердил АКИpress информацию о визите президента Турции Реджепа Эрдогана в Кыргызстан в 2017 году.
Как сказал он 14 февраля агентству, это связано с проведением многостороннего мероприятия, Саммита сотрудничества тюркоязычных государств.
По его главы МИД, время проведения ССТГ будет согласовано со всеми странами, входящими в организацию.
"Когда удобные сроки будут вырисовываться и для президента Алмазбека Атамбаева, и для приезжающих гостей, заранее объявим. Но могу подтвердить, что визит Р.Эрдогана в КР запланирован. Мы рассматриваем возможность организации отдельного визита в рамках мероприятия, и многосторонние, скорее всего, будем делать, и двухсторонние визиты", - сообщил министр.
Отвечая на вопрос о том, в течение какого времени может быть проведен саммит, Э.Абдылдаев сказал: "Жестких привязок, нам никто их не выставляет. Думаю, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев".
Ранее в МИД сообщали, что дата проведения VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств переносится на более поздний срок.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет является международной организацией, созданной в октябре 2009 года. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат организации расположен в Стамбуле.

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