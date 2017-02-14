14 февраля 2017, 12:02 Комментарии

За рубежом в трудовой миграции находятся около 757 тыс. кыргызстанцев. Об этом стало известно на коллегии Государственной службы миграции 14 февраля. Из них, по оценочным данным, по состоянию на ноябрь 2016 года в России находятся более 580 тыс. человек, в Казахстане - 113 тыс., в Турции 30 тыс., в Южной Корее - 14 тыс., в других странах дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) - более 20 тыс. человек.