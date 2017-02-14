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Депутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработкуДепутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработкуВ Кыргызстане 20 организаций признаны террористическими (список)В Кыргызстане 20 организаций признаны террористическими (список)

Резюме депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:78...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409923-ru.html

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Генпрокуратура обвиняет депутата парламента в коррупции

14 февраля 2017, 12:15       Комментарии

Новым депутатом от фракции СДПК стал Исаков Музаффар Ахмадхожаевич. Такое решение ЦИК приняла на заседании 15 июня.
М.Исакову вручили депутатский мандат и значок.
Ранее ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Ашэры Халиковой.
М.Исаков шел в списке СДПК под №41.
Исаков Музаффар Ахматходжаевич родился 17 августа 1982 года в селе Таш-Булак Сузакского района Жалал-Абадской области.
Образование высшее.
В 2005 году окончил Университет Дружбы Народов по специальности "Финансы и Кредит". В 2007 году завершил обучение в АУПКР по направлению "Государственное управление и МСУ";
Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах местного самоуправления. С 2001 по 2006 год работал председателем молодежного комитета сельской управы Таш-Булак;
2007-2008 годы - Национальное агентство по делам местного самоуправления при правительстве Кыргызстана;
2008-2009 годы - Специалист по привлечению инвестиций в сельской управе Таш-Булак;
2009-2010 годы - директор СШ №23 имени Таш-Булак;
С 2010 по 2015 годы занимал должность главы сельской управы Таш-Булак, депутат местного кенеша 2-х созывов.
Семейное положение: женат, отец троих детей.

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