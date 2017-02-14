Резюме депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова

14 февраля 2017, 12:15 Комментарии

Новым депутатом от фракции СДПК стал Исаков Музаффар Ахмадхожаевич. Такое решение ЦИК приняла на заседании 15 июня.

М.Исакову вручили депутатский мандат и значок.

Ранее ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Ашэры Халиковой.

М.Исаков шел в списке СДПК под №41.

Исаков Музаффар Ахматходжаевич родился 17 августа 1982 года в селе Таш-Булак Сузакского района Жалал-Абадской области.

Образование высшее.

В 2005 году окончил Университет Дружбы Народов по специальности "Финансы и Кредит". В 2007 году завершил обучение в АУПКР по направлению "Государственное управление и МСУ";

Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах местного самоуправления. С 2001 по 2006 год работал председателем молодежного комитета сельской управы Таш-Булак;

2007-2008 годы - Национальное агентство по делам местного самоуправления при правительстве Кыргызстана;

2008-2009 годы - Специалист по привлечению инвестиций в сельской управе Таш-Булак;

2009-2010 годы - директор СШ №23 имени Таш-Булак;

С 2010 по 2015 годы занимал должность главы сельской управы Таш-Булак, депутат местного кенеша 2-х созывов.

Семейное положение: женат, отец троих детей.