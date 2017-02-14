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Опубликован список террористических организаций в КыргызстанеОпубликован список террористических организаций в КыргызстанеПосле пятничного намаза 8 экстремистов были задержаны на юге страныПосле пятничного намаза 8 экстремистов были задержаны на юге страны

В 2016 году Нацбанк Кыргызстана продал инвалюты более чем на $162 млн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409922-ru.html

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14 февраля 2017, 11:48       Комментарии

Национальным банком в 2016 году проводились валютные интервенции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. Об этом на пресс-конференции сказал председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов.
Объем продажи иностранной валюты составил $162,74 млн, покупки − $191,87 млн.
"Чистая покупка долларов США составила $29,14 млн. В 2016 году валютные интервенции осуществлялись только в целях сглаживания краткосрочных колебаний обменного курса рынка", − пояснил Абдыгулов.
Международные резервы на конец 2016 года составили $1 млрд 969,1 млн, увеличившись с начала 2016 года на $190,9 млн или 10,7%.
"В течение года шло пополнение золотовалютных резервов за счет внешних поступлений, за счет доходов от управления ими, за счет покупки Национальным банком иностранной валюты и золота на внутреннем рынке страны. За год доля золота в резервах выросла на 0,5%, с 8,1% от общего объема резервов на конец 2015 года до 8,6% на конец 2016 года. Национальный банк намерен и дальше осуществлять покупку золота у производителей, работающих на местном рынке", − подчеркнул председатель НБКР.

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