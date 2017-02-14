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Пограничники пресекли ввоз контрабандного угля из Таджикистана в КР

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pogran...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409921-ru.html

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14 февраля 2017, 11:57       Комментарии

14 февраля на участке пограничной заставы Мин-Булак Баткенского пограничного отряда пограничный наряд за нарушение пограничного режима и провоз контрабандного груза задержал трех граждан Кыргызстана, сообщает пресс-служба ГПС.
Граждане Кыргызстана задержаны при попытке незаконного провоза 450 мешков угля вне пункта пропуска из Кыргызстана в Таджикистан.
"У задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, а также сопроводительные документы на груз. В соответствии Кодексом об административной ответственности КР, за нарушение режима госграницы задержанных оштрафовали. После оформления соответствующих документов контрабандный груз и задержанные переданы сотрудникам территориального управления ГТС КР", – говорится в сообщении.

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