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После пятничного намаза 8 экстремистов были задержаны на юге страны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355357_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409920-ru.html

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14 февраля 2017, 11:46       Комментарии

10 февраля сотрудниками 10-го ГУ МВД и УВД г. Ош в одном из кафе Кара-Суйского района Ошской области задержаны
8 активных членов радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные литература и видеоматериалы. При этом один из экстремистов, житель г. Ош Т.И., ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 299-1 УК КР.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного в сентябре 2016 года. Тогда сотрудниками 10-го ГУ был задержан имам одной из мечетей города Ош Ю.Х., по месту жительства которого были изъяты материалы экстремистского толка, пропагандирующие идеи "Хиз бут-Тахрира" и террористической организации "Исламское государство".

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