Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе работ по устранению последствий авиакатастрофы

14 февраля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Кубатбек Боронов доложил Президенту страны о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.

Президент А.Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам Главы государства, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.