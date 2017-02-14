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В Таможенной службе пояснили, почему данные Китая и КР не совпадают при вывозе и ввозе товара

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tamozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409918-ru.html

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14 февраля 2017, 11:45       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Государственной таможенной службе (ГТС) КР объяснили ситуация с тем, когда при вывозе товара из Китая указывается одна стоимость, а при ввозе в Кыргызстан другая.
В ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" первый заместитель председателя ГТС Алнытнбек Торутаев отметил, что все дело в методологии подсчета.
"Дело в том, что КНР при вывозе товара берет в учет и те товары, которые направлены на транзит. То есть по их методологии, вывоз товара на границе Кыргызстана и Китая отмечается, а мы берем во внимание только тот товар, который предназначен для Кыргызстана. Поэтому складывается такая ситуация. Тем не менее хочу отметить, что есть расхождения в стоимости, однако в тоннах все совпадает. Это также связано с методологией расчета", - пояснил А. Торутав.

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