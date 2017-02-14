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Пограничники пресекли ввоз контрабандного угля из Таджикистана в КРПограничники пресекли ввоз контрабандного угля из Таджикистана в КРОпубликован список террористических организаций в КыргызстанеОпубликован список террористических организаций в Кыргызстане

Минсельхоз: В 2017 году Кыргызстан сможет полностью обеспечить себя сахаром

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minsel-kh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409917-ru.html

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14 февраля 2017, 11:55       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2017 году Кыргызстан сможет полностью обеспечить себя сахаром. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев отвечая на вопрос агентства "Кабар".
Как он отметил, в 2017 году планируется получить 1 млн тонн сахарной свеклы. "И если сахарный завод Кошой благополучно войдет в работу, то мы сможем полностью обеспечить нашу страну сахаром", - сказал Н.Мурашев.
Также министр сообщил, что в прошлом году урожай сахарной свеклы по республике составило 704 тыс тонн 602 центнера с гектара.
По его словам, общая площадь посева сахарной свеклы в текущем году составит 15 тыс га. По сравнению с прошлым годом увеличение составило на 3,5 гектаров.

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