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Капитан сборной "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров стал "КВНщиком года"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kapitan-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409916-ru.html

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14 февраля 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров по итогам зрительского голосования победил в номинации "КВНщик года" по версии сайта "КВН для всех". Об этом говорится на официальном сайте.
Сайт "КВН для всех" организовал зрительское голосование по итогам сезона 2016 года в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых (КВН), и в числе участников есть и представители кыргызстанской команды "Азия MIX".
Зрители проголосовали в трех номинациях: "КВНщик года", "КВНщица года" и "Команда - открытие года". В первых двух номинациях принимают участие представители "Азия MIX".
В номинации "КВНщик года" первое место с большим отрывом занял капитан "Азии MIX" — Эльдияр Кененсаров. Второе место за Германом Ивановым из сборной Мурманска, а замкнул тройку еще один представитель новых чемпионов — Эрмек Кененсаров.
В номинации "КВНщица года" значилась Ситора Фармонова, к сожалению, она не смогла попасть в тройку. В данной номинации больше всего голосов набрала Елена Федотова. Совсем небольшое отставание от первой строчки у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее со-командница Анна Неделько.
В номинации "Команда-открытие года" уверенную победу одержала "Русская дорога" из Армавира.
Это девятое по счету голосование, оно проводится ежегодно.

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