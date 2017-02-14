Капитан сборной "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров стал "КВНщиком года"

14 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров по итогам зрительского голосования победил в номинации "КВНщик года" по версии сайта "КВН для всех". Об этом говорится на официальном сайте.

Сайт "КВН для всех" организовал зрительское голосование по итогам сезона 2016 года в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых (КВН), и в числе участников есть и представители кыргызстанской команды "Азия MIX".

Зрители проголосовали в трех номинациях: "КВНщик года", "КВНщица года" и "Команда - открытие года". В первых двух номинациях принимают участие представители "Азия MIX".

В номинации "КВНщик года" первое место с большим отрывом занял капитан "Азии MIX" — Эльдияр Кененсаров. Второе место за Германом Ивановым из сборной Мурманска, а замкнул тройку еще один представитель новых чемпионов — Эрмек Кененсаров.

В номинации "КВНщица года" значилась Ситора Фармонова, к сожалению, она не смогла попасть в тройку. В данной номинации больше всего голосов набрала Елена Федотова. Совсем небольшое отставание от первой строчки у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее со-командница Анна Неделько.

В номинации "Команда-открытие года" уверенную победу одержала "Русская дорога" из Армавира.

Это девятое по счету голосование, оно проводится ежегодно.