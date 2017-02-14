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МВД: Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-zader...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409915-ru.html

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В Оше задержаны 8 активных членов "Хизб ут-Тахрира"

14 февраля 2017, 12:07       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 10 Главного управления МВД КР в сентябре 2016 году был задержан имам одной из мечетей города Ош, "Ю.Х.". По месту жительства, которого были изъяты материалы экстремистского толка. Согласно заключению Государственной комиссии по делам религии изъятые материалы запрещены на территории республики и пропагандируют идеи РЭО "Хизб ут-Тахрир" и террористической организации "Исламское государство".
По данному факту ГСУ МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 299 УК КР.
В рамках уголовного дела 10 февраля 2017 года сотрудниками 10 ГУ МВД и УВД г.Ош в одном из кафе Кара-Сууйского района Ошской области, задержаны 8 активных членов РЭО "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза.
В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных лиц, обнаружены и изъяты литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера. При этом один из задержанных, житель г.Ош "Т.И." ранее привлекался к уголовной ответственности по 299-1 статье УК КР.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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