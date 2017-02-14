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Опубликован список террористических организаций в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409914-ru.html

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В Кыргызстане 20 организаций признаны террористическими (список)

МВД: Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"

14 февраля 2017, 11:52       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Государственная комиссия по делам религий КР опубликовала список организаций, признанных в судебном порядке деструктивными, экстремистскими и/или террористическими.
Ранее депутаты Жогорку Кенеша вынесли на общественное обсуждение законопроект, предлагающий опубликовать список организаций, признанных в Кыргызстане террористическими.
Госкомиссия не стала дожидаться принятия документа и обнародовала такой список:
<ul> <li>"Аль-Каида" - решением Первомайского районного суда Бишкека от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией;</li> <li>движение "Талибан" - решением Первомайского суда от 15 сентября 2006 года признано террористическим;</li> <li>"Исламское движение Восточного Туркестана" - постановлением Верховного суда КР от 20 августа 2003 года признано террористическим;</li> <li>"Курдский народный конгресс" ("Конгра-Гель") - решением Первомайского суда от 11 июня 2008 года признана террористической организацией;</li> <li>"Организация освобождения Восточного Туркестана" - постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признана террористической;</li> <li>"Хизбут ут-Тахрир-аль-Ислами" - постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признана экстремистской организацией;</li> <li>"Группа джихада" ("Союз исламского джихада") - решением Первомайского суда от 11 июня 2008 года признана террористической организацией;</li> <li>"Исламское движение Узбекистана" (ИДУ, "Исламская партия Туркестана") - постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признано террористическим;</li> <li>"Церковь объединения" (церковь Муна) - решением Свердловского районного суда Бишкека от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li>"Жайшуль махди" - решением Первомайского суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li>"Джундь-аль Халифат" ("Джунд-аль Халифат") - решением Первомайского суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li>"Ансаруллох" ("Ансарул Аллах") - решением Первомайского суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li>"Ат-Такфир Валь-Хиджра" ("Ат-Такфир ва-л-Хиджра") - решением Первомайского суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li>религиозное движение "Акромия" - решением Первомайского суда от 14 марта 2014 года признано экстремистским;</li> <li>"Исламское государство" - решением Октябрьского районного суда Бишкека от 13 февраля 2015 года признана террористической и экстремистской организацией;</li> <li>"Джабхат ан-Нусра" - решением Октябрьского суда от 23 июня 2015 года признана террористической и экстремистской организацией;</li> <li>"Катибат аль-Имам аль-Бухари" ("Батальон имама Бухари") - решением Ошского городского суда от 13 мая 2015 года признана террористической и экстремистской организацией;</li> <li>"Жаннат ошиклари" ("Поклонники рая") - решением Ошского городского суда от 13 мая 2015 года признана террористической и экстремистской организацией;</li> <li>подразделение "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" - решением Ошского городского суда признано террористической организацией.</li> </ul>

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