Метровый снег и риск схода лавин — список опасных трасс Кыргызстана от МЧС

14 февраля 2017, 12:01 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций КР распространило список трасс, на которых автомобилистам необходимо быть особенно внимательными.

Список дорог:

<ul> <li>Бишкек - Ош, на южной стороне перевала Тоо-Ашуу (121-128-й километры) средняя высота снега составляет 40-70 сантиметров, на северной (131-137-й) - 70-170 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Бишкек - Ош, на перевале Ала-Бель и в ущелье Чычкан (198-230-й километры) средняя высота снега составляет 65-125 сантиметра; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Отмок - Талас, на перевале Отмок (0-15-й километры) средняя высота снега составляет 45-85 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Ала-Бука - Канышкыя, на перевале Чапчыма (50-90-й километры) средняя высота снега составляет 75-125 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Кара-Кульджа - Алайкуу, на участке Кызыл-Жар средняя высота снега достигает 99 сантиметров, на участке Тамчы - 40-75 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Бишкек - Торугарт, на перевале Долон средняя высота снега составляет 50-70 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Нарын - Казарман, на перевале Кара-Коо средняя высота снега составляет 60-150 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно;</li> <li>Каракол-Энилчек, на перевале Чон-Ашуу (55-92-й километры) средняя высота снега составляет 50-110 сантиметров; снежные заносы, накат и гололед, лавиноопасно.</li> </ul>