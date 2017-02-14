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Депутаты намерены уточнить, чьи именно декларации о доходах и имуществе не могут быть обнародованы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409912-ru.html

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14 февраля 2017, 11:22       Комментарии

В законе о декларации доходов и имущества уточнят, чьи именно данные не могут быть обнародованы. Об этом было сказано 14 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК.
Ранее ряд депутатов выразили недовольство тем, что данные по декларациям сотрудников спецслужб, в том числе сотрудников АКС, ГКНБ не обнародуются.
После депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") отметил, что согласно закону список лиц, чьи декларации не могут быть опубликованы, намного шире.
"В законе написано, что данные по декларациям лиц, которые занимают государственные и муниципальные службы, которые обеспечивают национальную безопасность, не могут быть обнародованы. Тогда сюда попадает и президент, и премьер, министр обороны, министр внутренних дел, главы Финполиции и Пограничной службы. Они же все обеспечивают нацбезопасность. Здесь не написано, что именно данные сотрудников службы нацбезопасности не могут быть обнародованы. Если бы вы четко все прописали, то было бы более понятно", - сказал он.
"Мы учтем ваше предложение и уточним эту норму. Напишем, чтобы эта норма касалась именно сотрудников нацбезопасности", - сказал он.

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