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В ГАМСУМО прошла встреча с делегацией из Кореи по вопросам сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409911-ru.html

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14 февраля 2017, 11:32       Комментарии

В Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР 13 февраля прошла встреча с делегацией из Кореи в целях продолжения сотрудничества с фондом "Семаыль Ундон". Об этом сообщили в госагентстве.
Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего планирования проектов по улучшению инфраструктуры сел.
Кроме этого, приоритетом будут доходоприносящие проекты: теплицы, садоводство, цеха по переработке и т.д. "Корейская сторона выразила надежду на интерес и поддержку местного сообщества, а также были обсуждены детали дальнейшей работе", - говорится в сообщении.

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