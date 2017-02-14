В ГАМСУМО прошла встреча с делегацией из Кореи по вопросам сотрудничества

14 февраля 2017, 11:32 Комментарии

В Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР 13 февраля прошла встреча с делегацией из Кореи в целях продолжения сотрудничества с фондом "Семаыль Ундон". Об этом сообщили в госагентстве.

Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего планирования проектов по улучшению инфраструктуры сел.

Кроме этого, приоритетом будут доходоприносящие проекты: теплицы, садоводство, цеха по переработке и т.д. "Корейская сторона выразила надежду на интерес и поддержку местного сообщества, а также были обсуждены детали дальнейшей работе", - говорится в сообщении.