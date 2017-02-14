В декларациях указывается имущество, которое давно было продано или передано по доверенности, - депутат

14 февраля 2017, 11:34 Комментарии

Депутат Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") предлагает поручить соответствующим государственным органам проверить информацию об имуществе политических лиц, которое уже было передано другим по доверенности или продано.

"Еще в прошлом году был такой случай, когда Генеральная прокуратура направила нам письмо с просьбой уточнить имущество политических лиц, которое не было включено в единую декларацию. Там в письме были указаны недвижимое имущество или автомашина, которые еще 5-10 лет назад были проданы или переданы по доверенности. Да и потом есть случаи, когда в декларации указывается имущество, которое уже было продано или передано по доверенности. Пусть соответствующие органы проверят эти данные", - сказал он 14 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК.

В ответ депутат Аалы Карашев (СДПК) сообщил, что в такой ситуации самым первым заинтересованным лицом должен быть сам декларант. "Нужно вовремя оформлять документы по продаже или передаче имущества. Данные об имуществе берутся не просто так, а по данным Государственной регистрационной службы", - сказал он.