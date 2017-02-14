Глава ЦИК Н.Шайлдабекова отказалась комментировать причины переезда комиссии в другое здание

14 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Давайте я буду комментировать этот вопрос, когда будет принято соответствующее решение. Об этом 14 февраля сказала председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на просьбу АКИpress прокомментировать информацию о переезде ЦИК в новое здание.

"Пока решения правительства о нашем переезде не было принято", - пояснила она свой отказ.

Как сказали АКИpress в пресс-службе правительства, комиссия является независимым органом, но председатель формально назначается президентом. Тем не менее, в пресс-службе пообещали разузнать имеется ли в правительстве нормативно-правовой акт, касающийся здания ЦИК.

Напомним, здание ЦИК сейчас расположено в столице на улице Раззакова, 59. С южной стороны к зданию примыкает Верховный суд, расположенный по адресу Абдымомунова, 205.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что в мировой практике здание Верховного суда располагается отдельно и пообещали позже предоставить нормативно-правовой акт, который требует этот критерий к зданию Верховного суда.