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Глава ЦИК Н.Шайлдабекова отказалась комментировать причины переезда комиссии в другое здание

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409909-ru.html

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14 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Давайте я буду комментировать этот вопрос, когда будет принято соответствующее решение. Об этом 14 февраля сказала председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на просьбу АКИpress прокомментировать информацию о переезде ЦИК в новое здание.
"Пока решения правительства о нашем переезде не было принято", - пояснила она свой отказ.
Как сказали АКИpress в пресс-службе правительства, комиссия является независимым органом, но председатель формально назначается президентом. Тем не менее, в пресс-службе пообещали разузнать имеется ли в правительстве нормативно-правовой акт, касающийся здания ЦИК.
Напомним, здание ЦИК сейчас расположено в столице на улице Раззакова, 59. С южной стороны к зданию примыкает Верховный суд, расположенный по адресу Абдымомунова, 205.
В пресс-службе Верховного суда сообщили, что в мировой практике здание Верховного суда располагается отдельно и пообещали позже предоставить нормативно-правовой акт, который требует этот критерий к зданию Верховного суда.

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