Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе работ по устранению последствий авиакатастрофыПрезиденту А.Атамбаеву доложили о ходе работ по устранению последствий авиакатастрофыФутбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в БангладешФутбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в Бангладеш

Президент А.Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций К.Боронова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409908-ru.html

Похожие новости

Визит президента России В.Путина в Кыргызстан будет официальным, - министр Э.Абдылдаев

Партия "Республика – Ата-Журт" выдвинула кандидатуру О.Бабанова на пост президента

Глава МИД подтвердил информацию о визите президента Турции Р.Эрдогана в Кыргызстан

Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе работ по устранению последствий авиакатастрофы

Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

14 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 14 февраля принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи К.Боронов доложил президенту страны о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.
Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.
А.Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам главы государства, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум