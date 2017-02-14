Президент А.Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций К.Боронова

14 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 14 февраля принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи К.Боронов доложил президенту страны о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.

А.Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам главы государства, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.