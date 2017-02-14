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За 2016 год национальная валюта укрепилась на 8,8%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409905-ru.html

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14 февраля 2017, 11:24       Комментарии

В 2016 году ситуация на внутреннем валютном рынке была стабильной, сказал председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов в ходе пресс-конференции.
Национальная валюта укрепилась на 8,8%, курс доллара США по отношению к кыргызскому сому снизился с 75,8969 до 69,2301 c за $1.
По словам Абдыгулова, укрепление сома и дальнейшая его стабилизация объясняется принятыми мерами правительством Кыргызстана и Национальным банком.
"Укрепление нацвалюты обусловлено принятыми мерами по дедолларизации экономики, сезонными факторами, а также благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, что, соответственно, положительным образом повлияло на ожидания участников внутреннего валютного рынка", − пояснил Абдыгулов.

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