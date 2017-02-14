За 2016 год национальная валюта укрепилась на 8,8%

14 февраля 2017, 11:24 Комментарии

В 2016 году ситуация на внутреннем валютном рынке была стабильной, сказал председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов в ходе пресс-конференции.

Национальная валюта укрепилась на 8,8%, курс доллара США по отношению к кыргызскому сому снизился с 75,8969 до 69,2301 c за $1.

По словам Абдыгулова, укрепление сома и дальнейшая его стабилизация объясняется принятыми мерами правительством Кыргызстана и Национальным банком.

"Укрепление нацвалюты обусловлено принятыми мерами по дедолларизации экономики, сезонными факторами, а также благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, что, соответственно, положительным образом повлияло на ожидания участников внутреннего валютного рынка", − пояснил Абдыгулов.