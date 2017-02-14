Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

14 февраля 2017, 11:35 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 14 февраля, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба президента.

Глава МЧС доложил президенту о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи-СУ, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

"Глава государства проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков. Алмазбек Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По его словам, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения", – говорится в сообщении.