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Футбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в БангладешФутбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в БангладешВ декларациях указывается имущество, которое давно было продано или передано по доверенности, - депутатВ декларациях указывается имущество, которое давно было продано или передано по доверенности, - депутат

Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409903-ru.html

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Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе работ по устранению последствий авиакатастрофы

Президент А.Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций К.Боронова

14 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 14 февраля, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба президента.
Глава МЧС доложил президенту о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи-СУ, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.
"Глава государства проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков. Алмазбек Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По его словам, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения", – говорится в сообщении.

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