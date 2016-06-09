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Президенты Кыргызстана и Швейцарии обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409897-ru.html

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14 февраля 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В поздравительной телеграмме Алмазбека Атамбаева говорится, что четверть века назад Швейцарская Конфедерация была одной из первых стран мира, с кем Кыргызстан установил дипломатические отношения.
"Отрадно, что все эти 25 лет сотрудничество Кыргызской Республики и Швейцарской Конфедерации неизменно укрепляется, нам удалось наладить тесное взаимодействие во многих сферах, которое всецело отвечает интересам двух государств.
Важным элементом такого сотрудничества является высокий уровень политического диалога, который расширился и обогатился в последнее время благодаря тому вниманию, которое Ваша страна уделяет уникальному пути демократического развития Кыргызской Республики. В этой связи с особой теплотой вспоминаю свой визит в Вашу прекрасную страну в 2015 году, во время которого обе стороны договорились и далее обогащать наши отношения практическими делами", - отмечено в послании Главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Президенту Дорис Лойтхард крепкого здоровья и успехов, а всему народу Швейцарии - мира и процветания.
В свою очередь Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в поздравительной телеграмме подчеркнула, что между Кыргызстаном и Швейцарией налажены прекрасные отношения.
"Наши страны имеют много общего, включая географические и топографические условия, но наиболее важным представляется родство по своему духу. Швейцария отмечает те выдающиеся усилия, которые Кыргызстан предпринял на пути к демократии в течение последних двадцати пяти лет. Это является основой нашего тесного сотрудничества во многих сферах, от развития двустороннего взаимодействия и партнёрством в рамках Бреттон-Вудских институтов.
Уверена, что под Вашим руководством запланированные в этом году
выборы будут способствовать дальнейшей консолидации и укреплению демократии, подготовив почву для мирного, плюралистического и процветающего будущего, которому последуют и другие.
Несмотря на то, что за последние двадцать пять лет достигнуты большие результаты, потенциал сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии всё ещё не исчерпан. Надеюсь на продолжение наших тесных взаимоотношений в дальнейшем", - отмечено в поздравительной телеграмме.
Президент Дорис Лойтхард пожелала Президенту Алмазбеку Атамбаеву и кыргызскому народу всего самого наилучшего.

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