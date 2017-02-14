На сегодня Нацбанк продал 138 кг золота в виде мерных золотых слитков

14 февраля 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На сегодня Национальным банком КР продано 138 кг золота на сумму более 380 млн сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, этот проект был успешно реализован и будет продолжен.

"На прошлой неделе Жогорку Кенеш отклонил законопроект, который был инициирован рядом депутатов. Согласно проекту закона Нацбанк освобождается от НДС при ввозе мерных золотых слитков. Как известно, стограммовые слитки выпускает ОАО "Кыргызалтын". В парламенте спрашивали, почему мелкие мерные слитки нельзя производить у себя в стране. Я хочу отметить, что это требует дополнительного оборудования, мощностей "Кыргызалтына" не хватает. Мы сейчас ведем с "Кыргызалтыном" переговоры и думаем, что этот вопрос будет решен", - пояснил он.

Также Т.Абдыгулов отметил, что есть вероятность, что Нацбанк вложит на это деньги.

"Производить в Кыргызстане слитки может только Кыргызалтын", – добавил глава Нацбанка.