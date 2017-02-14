Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бекжан Супаналиев назначен завотделом по вопросам соцразвития, истории и культуры аппарата ПрезидентаБекжан Супаналиев назначен завотделом по вопросам соцразвития, истории и культуры аппарата ПрезидентаПрезиденты Кыргызстана и Швейцарии обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношенийПрезиденты Кыргызстана и Швейцарии обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношений

На сегодня Нацбанк продал 138 кг золота в виде мерных золотых слитков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-segodn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409896-ru.html

Похожие новости

В 2016 году Нацбанк Кыргызстана продал инвалюты более чем на $162 млн

В декларациях указывается имущество, которое давно было продано или передано по доверенности, - депутат

Убойные цеха и точки продажи мяса поручено привести в порядок — кабмин

В 2016 году национальная валюта укрепилась на 8,8 % - Нацбанк

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2016 году снизился на 1,5% - Нацбанк

14 февраля 2017, 11:19       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На сегодня Национальным банком КР продано 138 кг золота на сумму более 380 млн сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, этот проект был успешно реализован и будет продолжен.
"На прошлой неделе Жогорку Кенеш отклонил законопроект, который был инициирован рядом депутатов. Согласно проекту закона Нацбанк освобождается от НДС при ввозе мерных золотых слитков. Как известно, стограммовые слитки выпускает ОАО "Кыргызалтын". В парламенте спрашивали, почему мелкие мерные слитки нельзя производить у себя в стране. Я хочу отметить, что это требует дополнительного оборудования, мощностей "Кыргызалтына" не хватает. Мы сейчас ведем с "Кыргызалтыном" переговоры и думаем, что этот вопрос будет решен", - пояснил он.
Также Т.Абдыгулов отметил, что есть вероятность, что Нацбанк вложит на это деньги.
"Производить в Кыргызстане слитки может только Кыргызалтын", – добавил глава Нацбанка.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум