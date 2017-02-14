В 2016 году поступление таможенных платежей составило 29,3 млрд сомов - ГТС

14 февраля 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 14 февраля/Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году поступление таможенных платежей составило 29,3 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) КР Алтынбек Торутаев.

По его словам, исполнение прогноза исполнено на 91,2% или собрано на 2 млрд сомов меньше.

"По сравнению с фактическим поступлением таможенных платежей из третьих стран в 2015 году, собрано на 8,6 млрд сомов больше или темп роста составил 141,3%. В том числе в резерве платежей: таможенные платежи без пошлины – 16,2 млрд сомов, исполнение прогноза составило 100,3% или собрано на 46,3 млн сомов больше, пошлина из стран ЕАЭС – 13,1 млрд сомов, исполнение прогноза составило 81,9% или поступило на 2,9 млрд сомов меньше", - сказал он.

Также А.Торутаев сообщил, что за 2016 год внешнеторговый оборот республики по данным таможенной статистики сложился в объеме 3,5 млрд долларов или 2,1 млн тонн.

"Объем экспорта товаров составил в стоимости выражения 1,1 млрд долларов, темп роста к факту 2015 года составил 108%. Объем импорта товаров в 2016 году составил 2,4 млрд долларов. С темпом роста из третьих стран 2015 года составил 112,6%", - добавил он.

А.Торутаев пояснил, что в 2017 году таможенные поступления прогнозируется в сумме 32,9 млрд сомов.