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В 2016 году поступление таможенных платежей составило 29,3 млрд сомов - ГТС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409894-ru.html

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14 февраля 2017, 11:30       Комментарии

Бишкек, 14 февраля/Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году поступление таможенных платежей составило 29,3 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) КР Алтынбек Торутаев.
По его словам, исполнение прогноза исполнено на 91,2% или собрано на 2 млрд сомов меньше.
"По сравнению с фактическим поступлением таможенных платежей из третьих стран в 2015 году, собрано на 8,6 млрд сомов больше или темп роста составил 141,3%. В том числе в резерве платежей: таможенные платежи без пошлины – 16,2 млрд сомов, исполнение прогноза составило 100,3% или собрано на 46,3 млн сомов больше, пошлина из стран ЕАЭС – 13,1 млрд сомов, исполнение прогноза составило 81,9% или поступило на 2,9 млрд сомов меньше", - сказал он.
Также А.Торутаев сообщил, что за 2016 год внешнеторговый оборот республики по данным таможенной статистики сложился в объеме 3,5 млрд долларов или 2,1 млн тонн.
"Объем экспорта товаров составил в стоимости выражения 1,1 млрд долларов, темп роста к факту 2015 года составил 108%. Объем импорта товаров в 2016 году составил 2,4 млрд долларов. С темпом роста из третьих стран 2015 года составил 112,6%", - добавил он.
А.Торутаев пояснил, что в 2017 году таможенные поступления прогнозируется в сумме 32,9 млрд сомов.

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