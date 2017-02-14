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У фермеров в ходе весенне-полевых работ проблем с ГСМ не возникнет – Минсельхоз

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/u-fermero...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409893-ru.html

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14 февраля 2017, 11:33       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На проведение весенне-полевых работ в 2017 году требуется 42,5 тыс тонн ГСМ. Проблем в этой области не возникнет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР НурбекМурашев.
По его словам, вопрос нехватки ГСМ на проведение весенне-полевых работ решен. "Мы уже провели переговоры и заключили Меморандум с Ассоциацией нефтетрейдеров страны. Кроме этого, мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией "Газпром". И проблем с горюче-смазочным материалом не возникнет", - сказал Н.Мурашев.
Также министр проинформировал, что если фермеры купят ГСМ на нефтебазах, то стоимость будет снижена на два сома, а на заправках на 40 тыйын.

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