У фермеров в ходе весенне-полевых работ проблем с ГСМ не возникнет – Минсельхоз

14 февраля 2017, 11:33 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На проведение весенне-полевых работ в 2017 году требуется 42,5 тыс тонн ГСМ. Проблем в этой области не возникнет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР НурбекМурашев.

По его словам, вопрос нехватки ГСМ на проведение весенне-полевых работ решен. "Мы уже провели переговоры и заключили Меморандум с Ассоциацией нефтетрейдеров страны. Кроме этого, мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией "Газпром". И проблем с горюче-смазочным материалом не возникнет", - сказал Н.Мурашев.

Также министр проинформировал, что если фермеры купят ГСМ на нефтебазах, то стоимость будет снижена на два сома, а на заправках на 40 тыйын.