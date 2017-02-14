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Футбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в Бангладеш

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/futbol-ny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409892-ru.html

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14 февраля 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Футбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в Бангладеш, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее информации, сегодня в зале заседании мэрии города Бишкек состоялись проводы футболистов столичного клуба "Алга" на предстоящий международный клубный турнир 2017 года на кубок Шейха Камал. Матч состоится с 18 февраля по 1 марта 2017 года в Народной Республике Бангладеш.
Руководитель аппарата мэрии города Бишкек Мелис Джунушалиев, пожелал спортсменам успехов и победы в футбольном турнире. Он добавил, что клуб "Алга" является флагманом отечественного футбола и кузницей кадров.
"Надеемся, вы покажете высокий уровень спортивного и профессионального мастерства. Эта честь выступать под флагом Кыргызстана. Мы все ждём успехов футболистов нашей страны", - отметил М.Джунушалиев.
М.Джунушалиев вручил главному тренеру городского клуба Александру Бельдинову флаги Кыргызстана и города Бишкек.
Спортсмены в составе 29 человек отправятся на соревнования завтра.

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