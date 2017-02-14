14 февраля 2017, 11:36 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Футбольный клуб "Алга" будет играть в клубном турнире в Бангладеш, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее информации, сегодня в зале заседании мэрии города Бишкек состоялись проводы футболистов столичного клуба "Алга" на предстоящий международный клубный турнир 2017 года на кубок Шейха Камал. Матч состоится с 18 февраля по 1 марта 2017 года в Народной Республике Бангладеш.

Руководитель аппарата мэрии города Бишкек Мелис Джунушалиев, пожелал спортсменам успехов и победы в футбольном турнире. Он добавил, что клуб "Алга" является флагманом отечественного футбола и кузницей кадров.

"Надеемся, вы покажете высокий уровень спортивного и профессионального мастерства. Эта честь выступать под флагом Кыргызстана. Мы все ждём успехов футболистов нашей страны", - отметил М.Джунушалиев.

М.Джунушалиев вручил главному тренеру городского клуба Александру Бельдинову флаги Кыргызстана и города Бишкек.

Спортсмены в составе 29 человек отправятся на соревнования завтра.