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Муниципальных и госслужащих могут обязать заполнять декларации о том, что они приобретут за время работы на своей должности

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409889-ru.html

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14 февраля 2017, 11:06       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) интересуется, когда муниципальные и госслужащие начнут заполнять декларации о намерении. Об этом она спросила 14 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Комитет во втором чтении рассматривает проект закона, по которому будет введена единая декларация, объединяющая налоговую декларацию и декларацию о доходах, расходах и имуществе. Единая декларация будет сдаваться в Государственную налоговую службу.
Во время заседания депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) напомнила, что Министерство экономики инициировало проект закона, по которому государственные и муниципальные служащие при поступлении на работу должны будут сдавать декларации о намерении.
"В декларации он должен указать, что намерен приобрести за время работы на той службе. Когда норма начнет работать?" - спросила она.
В ответ представитель Минэкономики сообщил, что данная норма предусмотрена в рамках законопроекта о конфликте интересов. "Законопроект был поддержан парламентом и теперь на подписании президента. Если документ будет подписан, то все механизмы должно разработать правительство", - сказал он.

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