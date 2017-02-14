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В парламенте недовольны увеличением перечня близких родственников, чьи доходы и имущество нужно указать в единой декларации

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409888-ru.html

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14 февраля 2017, 11:12       Комментарии

В парламенте недовольны увеличением перечня близких родственников, чьи доходы и имущество нужно указать в единой декларации. Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК на заседании 14 февраля во втором чтении рассматривает проект закона, по которому будет введена единая декларация, объединяющая налоговую декларацию и декларацию о доходах, расходах и имуществе. Единая декларация будет сдаваться в Государственную налоговую службу.
Во время заседания депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") заметил, что увеличен перечень близких родственников декларанта. "Тут в перечне написаны бабушка, дедушка, а ведь есть бабушка и дедушка с отцовской стороны (чон ата, чон апа). Давайте и их добавим. Давайте и других родственников добавим. А вообще, человеку ближе хороший сосед, чем плохой родственник. Давайте и соседей добавим. Все это может показаться шуткой, но мне кажется, инициаторам стоит задуматься над этим пунктом. Почему декларанта мы сразу же выставляем как безответственного человека?" - сказал он.
Депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") отметила, что увеличение перечня близких родственников декларанта может привести к недопониманиям. "А если человек не поддерживает близких связей с тем или иным родственником, который указан в перечне. Он не укажет его доходы, имущество, а потом его привлекут к ответственности за укрывательство", - заметила она.
Один из инициаторов проекта закона Искендер Матраимов (СДПК) сообщил, что декларанту нужно будет указывать данные по близким родственникам, которые находятся на иждивении.

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