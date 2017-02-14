В ЖК возмущены тем, что данные о доходах и имуществе сотрудников спецслужб не публикуются

14 февраля 2017, 10:51 Комментарии

В Жогорку Кенеше возмущены, почему не публикуются данные о доходах, расходах и имуществе сотрудников спецслужб.

На заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 14 февраля во втором чтении рассматривается проект закона, по которому будет введена единая декларация - налоговая декларация и декларация о доходах, расходах и имуществе. В этой связи не будет необходимости сдавать отдельно декларацию о доходах, расходах, имуществе в Государственную кадровую службу. Единая декларация будет сдаваться в ГНС.

Во время обсуждения депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") сообщил, что согласно проекту данные по декларациям сотрудников спецслужб, как АКС, ГКНБ, не публикуются.

"А почему они не публикуются? В чем там секрет? Президент, спикер, премьер, депутаты - все сдают декларации и все они обнародуются. А данные по сотрудникам спецслужб не публикуются? Почему?" - спросил он.

В ответ депутат Дастан Бекешев (СДПК) сообщил, что это норма действующего закона и она оставлена без изменения. "Такое применяется во всем мире и нормы прописаны и в законе о спецслужбах", - сказал он.

"Тогда давайте вообще уберем из закона эту норму. Зачем она? Уберем и никто не будет знать, сколько они зарабатывают", - возмутился А.Шыкмаматов.

"Нет, совсем убрать нельзя. Ведь данные могут пригодиться. Сейчас они сдаются и если вдруг сотрудник спецслужб зарабатывает больше, чем можно было бы, то сразу станет понятно, что тут стоит проверить", - заметил Д.Бекешев.

Возмущение А.Шыкмаматова разделил и депутат Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол"). "Если сотрудники спецслужб не сдают декларации, то тогда нужно расформировать АКС. Его полномочия нужно передать финполиции, и ГКНБ пусть не занимается политическими, экономическими делами, а занимается своими прямыми обязанностями. Вот тогда они могут не сдавать декларации. Вы посмотрите, на каких машинах ездят сотрудники ГКНБ и в каких домах они живут", - сказал он.

"Сотрудники спецслужб, в том числе и ГКНБ, сдают декларации, но они просто не обнародуются", - заметил депутат Искендер Матраимов (СДПК).