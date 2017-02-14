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А.Атамбаев в Бельгии подпишет соглашение с ЕС о предоставлении Кыргызстану гранта в 10 млн евро

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409886-ru.html

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14 февраля 2017, 11:15       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках визита в Бельгию подпишет соглашение с Европейским союзом о предоставлении гранта в 10 млн евро. Об этом стало известно 14 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
По словам заместителя министра финансов, грант пойдет на развитие Жалал-Абадской области, в частности на развитие сельского хозяйства и туризма, строительство инфраструктуры.
Члены комитета одобрили проект соглашения.
А.Атамбаев вылетает 15 февраля. В рамках визита он встретится с королем Бельгии.

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