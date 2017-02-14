А.Атамбаев в Бельгии подпишет соглашение с ЕС о предоставлении Кыргызстану гранта в 10 млн евро

14 февраля 2017, 11:15 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках визита в Бельгию подпишет соглашение с Европейским союзом о предоставлении гранта в 10 млн евро. Об этом стало известно 14 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

По словам заместителя министра финансов, грант пойдет на развитие Жалал-Абадской области, в частности на развитие сельского хозяйства и туризма, строительство инфраструктуры.

Члены комитета одобрили проект соглашения.

А.Атамбаев вылетает 15 февраля. В рамках визита он встретится с королем Бельгии.