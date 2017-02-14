Президенты Кыргызстана и Швейцарии обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношений

14 февраля 2017, 11:18 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаеви президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба главы государства. В поздравительной телеграмме А.Атамбаева говорится, что четверть века назад Швейцарская Конфедерация была одной из первых стран мира, с кем Кыргызстан установил дипломатические отношения.

"Отрадно, что все эти 25 лет сотрудничество Кыргызской Республики и Швейцарской Конфедерации неизменно укрепляется, нам удалось наладить тесное взаимодействие во многих сферах, которое всецело отвечает интересам двух государств.

Важным элементом такого сотрудничества является высокий уровень политического диалога, который расширился и обогатился в последнее время благодаря тому вниманию, которое Ваша страна уделяет уникальному пути демократического развития Кыргызской Республики. В этой связи с особой теплотой вспоминаю свой визит в Вашу прекрасную страну в 2015 году, во время которого обе стороны договорились и далее обогащать наши отношения практическими делами", - отмечено в послании главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал президенту Дорис Лойтхард крепкого здоровья и успехов, а всему народу Швейцарии - мира и процветания.

В свою очередь президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в поздравительной телеграмме подчеркнула, что между Кыргызстаном и Швейцарией налажены прекрасные отношения.

"Наши страны имеют много общего, включая географические и топографические условия, но наиболее важным представляется родство по своему духу. Швейцария отмечает те выдающиеся усилия, которые Кыргызстан предпринял на пути к демократии в течение последних двадцати пяти лет. Это является основой нашего тесного сотрудничества во многих сферах, от развития двустороннего взаимодействия и партнёрством в рамках Бреттон-Вудских институтов.

Уверена, что под Вашим руководством запланированные в этом году выборы будут способствовать дальнейшей консолидации и укреплению демократии, подготовив почву для мирного, плюралистического и процветающего будущего, которому последуют и другие.

Несмотря на то, что за последние двадцать пять лет достигнуты большие результаты, потенциал сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии всё ещё не исчерпан. Надеюсь на продолжение наших тесных взаимоотношений в дальнейшем", - говорится в поздравительной телеграмме.

Дорис Лойтхард пожелала Алмазбеку Атамбаеву и кыргызскому народу всего самого наилучшего.