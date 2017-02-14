В 2016 году приток денежных переводов составил $1 млрд 634,3 млн

14 февраля 2017, 10:46 Комментарии

По итогам 2016 года, чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов, увеличился на 21,6% по сравнению с показателем 2015 года. Об этом на пресс-конференции сказал председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов.

Приток денежных переводов составил $1 млрд 634,3 млн, уточнил председатель НБКР.

"По итогам 2015 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы переводов составил $1 млрд 344,4 млн, что ниже уровня 2014 года на 25,8%", – подчеркнул Абдыгулов.

Отметим, основной приток денежных переводов из России составил 90%, 10% из Южной Кореи, США и Казахстана.