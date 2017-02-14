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В Оше задержаны 8 активных членов "Хизб ут-Тахрира"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409883-ru.html

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В аэропорту Оша туман, три рейса в южную столицу задержаны

14 февраля 2017, 11:04       Комментарии

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 10 Главного управления МВД КР в сентябре 2016 года задержан имам одной из мечетей города Ош, Ю.Х, по месту жительства которого изъяты материалы экстремистского толка. Согласно заключению Госкомиссии по делам религии материалы запрещены на территории республики и пропагандируют идеи РЭО "Хизб ут-Тахрир" и террористической организации "Исламское государство". По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.
В рамках этого дела накануне в одном из кафе Кара-Сууйского района Ошской области, задержаны 8 активных членов РЭО "Хизб ут-Тахрир", которые организовали собрание после пятничного намаза.
"Во время обысков по месту жительства троих задержанных лиц, обнаружена литература и видеоматериалы экстремистско-террористического характера. Один из задержанных, житель Оша Т.И. ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

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