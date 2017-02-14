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Кыргызстанец попал под суд в Петербурге за членство в "Джебхат ан-Нусры"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-pete...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409882-ru.html

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14 февраля 2017, 11:08       Комментарии

В суде Санкт-Петербурга началось слушание дела 19-летнего уроженца Кыргызстана Исламжона Захидова. Он обвиняется в участии в террористической организации "Джебхат ан-Нусра", пишут российские СМИ.
В материалах уголовного дела говорится, что родители Захидова развелись, когда сын перешел во второй класс.
"Отец с Исламжоном переехал из Кыргызстана в Сыктывкар. Мальчик не раз посещал Иорданию, Турцию и другие мусульманские страны для изучения арабского языка и традиций ислама. В начале 2015 года Исламжон из Турции уехал в Сирию, где вступил в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра". После трехмесячного обучения он начал принимать активное участие в боевых действиях. Весной 2016 он снова приехал в Турцию, где и был арестован, а после депортирован в Россию. Захидов признал свою вину в террористической деятельности. Уголовные дела были также заведены против отца Захидова и других его родственников", – говорится в сообщении.

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