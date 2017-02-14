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Братьев Кененсаровых признали лучшими "КВНщиками года"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/eldiya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409881-ru.html

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14 февраля 2017, 11:00       Комментарии

Эльдияр Кенесаров стал лучшим "КВНщиком" года по версии ежегодной премии сайта "КВН для ВСЕХ".
Голосование проходило в сети "Вконтакте", на время проведения голосования группа была переведена в статус закрытой.
"В номинации "КВНщик года" первое место с большим отрывом занял фронтмен "Азии микс" — Эльдияр Кененсаров. Второе место за Германом Ивановым из сборной Мурманска, а замкнул тройку еще один представитель новых чемпионов — Эрмек Кененсаров", – говорится в сообщении.
В номинации "КВНщица года" больше всего голосов набрала Елена Федотова, представляющая сборную ГУУ и МИСиС. Совсем небольшое отставание от первой строчки у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее сокомандница Анна Неделько.

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