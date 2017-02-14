Братьев Кененсаровых признали лучшими "КВНщиками года"

14 февраля 2017, 11:00 Комментарии

Эльдияр Кенесаров стал лучшим "КВНщиком" года по версии ежегодной премии сайта "КВН для ВСЕХ".

Голосование проходило в сети "Вконтакте", на время проведения голосования группа была переведена в статус закрытой.

"В номинации "КВНщик года" первое место с большим отрывом занял фронтмен "Азии микс" — Эльдияр Кененсаров. Второе место за Германом Ивановым из сборной Мурманска, а замкнул тройку еще один представитель новых чемпионов — Эрмек Кененсаров", – говорится в сообщении.

В номинации "КВНщица года" больше всего голосов набрала Елена Федотова, представляющая сборную ГУУ и МИСиС. Совсем небольшое отставание от первой строчки у мурманчанки Екатерины Веллер, а на третьем месте расположилась ее сокомандница Анна Неделько.