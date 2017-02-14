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В ЖК возмущены тем, что данные о доходах и имуществе сотрудников спецслужб не публикуютсяВ ЖК возмущены тем, что данные о доходах и имуществе сотрудников спецслужб не публикуютсяВ 2016 году приток денежных переводов составил $1 млрд 634,3 млнВ 2016 году приток денежных переводов составил $1 млрд 634,3 млн

Денежные переводы кыргызстанцев в 2016 году увеличились на 21,6% - Т.Абдыгулов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/denezhnye...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409880-ru.html

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14 февраля 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По итогам 2016 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов, увеличился на 21,6% по сравнению с показателем 2015 года и составил 1 млрд 634,3 млн долларов США. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил, что по итогам 2015 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы переводов, составил 1 млрд 344,4 млн долларов США, что ниже уровня 2014 года на 25,8 %.

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