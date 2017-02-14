Денежные переводы кыргызстанцев в 2016 году увеличились на 21,6% - Т.Абдыгулов

14 февраля 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По итогам 2016 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов, увеличился на 21,6% по сравнению с показателем 2015 года и составил 1 млрд 634,3 млн долларов США. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Он отметил, что по итогам 2015 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы переводов, составил 1 млрд 344,4 млн долларов США, что ниже уровня 2014 года на 25,8 %.