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В Чон-Алайском районе лавина накрыла две машины

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chon-al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409879-ru.html

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14 февраля 2017, 10:40       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В айыльном аймаке Чон-Алай одноименного района Ошской области накануне примерно в 15:50 часов сошла снежная лавина объемом в 3 тыс кубометров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, снежная масса сошла на автодороге Дароот-Коргон-Чак-Жаштилек. Лавина накрыла проезжую часть трассы и под снегом остались две машины Дэу-Матиз и Нива. В них находилось 7 человек.
"На расчистку дорог была привлечена спецтехника. Люди, оставшиеся под лавиной, были спасены, после того, как дорога была расчищены в одну колею, были вызволены и машины", - сообщили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.

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