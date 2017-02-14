В Чон-Алайском районе лавина накрыла две машины

14 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В айыльном аймаке Чон-Алай одноименного района Ошской области накануне примерно в 15:50 часов сошла снежная лавина объемом в 3 тыс кубометров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, снежная масса сошла на автодороге Дароот-Коргон-Чак-Жаштилек. Лавина накрыла проезжую часть трассы и под снегом остались две машины Дэу-Матиз и Нива. В них находилось 7 человек.

"На расчистку дорог была привлечена спецтехника. Люди, оставшиеся под лавиной, были спасены, после того, как дорога была расчищены в одну колею, были вызволены и машины", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.