М.Абулгазиев: "Вопрос идентификации животных находится на особом контроле у Правительства"

14 февраля 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев принял участие в заседании коллегии Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР, на которой были подведены итоги 2016 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Первый вице-премьер-министр отметил, что завершение строительства, модернизации фитосанитарных, ветеринарных лабораторий, цехов по убою скота остается одной из главных задач и подчеркнул, что вопрос идентификации животных находится на особом контроле у Правительства страны. Также он напомнил о необходимости завершения идентификации дойных коров в течении 2017 года.

Мухамметкалый Абулгазиев раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов и точек по продаже мяса в городах Бишкек и Ош. В этой связи он поручил в срок до мая 2017 года провести все необходимые мероприятия по приведению их в порядок.

"Необходимо повысить квалифицированность и ответственность специалистов по ветеринарии. Специалистов в данной отрасли не так много, нельзя возлагать эту работу на случайных людей. Необходимо с участием органов местного самоуправления проводить разъяснительные работы среди населения о необходимости идентификации животных", - сказал первый вице-премьер-министр.

На сегодняшний день по республике идентификацию прошли более 50 тысяч голов крупно-рогатого скота и собрано более 450 тысяч сомов денежных средств. В выбранных в качестве пилотных регионов - в Ысык-Атинском районе Чуйской области идентификацию прошли 15 тысяч голов скота и собрано 134 тысяч сомов, в Ноокатском районе Ошской области идентификацию прошли 19 тысяч голов скота и собрано 300 тысяч сомов.