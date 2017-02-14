В Иссык-Кульской области за минувшую неделю изъято около 29 кг наркотиков

14 февраля 2017, 11:00 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В ходе операции "Притон" на территории Иссык-Кульской области с 7 по 12 февраля из незаконного оборота было изъято около 29 кг наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее информации, целью данной операции является выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, привлечение к ответственности организаторов и содержателей наркопритонов, оказание воспитательного воздействия на лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, предупреждение правонарушений с их стороны.

В ходе операции сотрудниками милиции было выявлено 12 фактов наркопреступлений, из незаконного оборота было изъято 28 кг 689 граммов различных наркотических веществ. Кроме этого, было раскрыто 24 ранее совершенных преступлений, разыскано 16 лиц скрывавшихся от суда и следствия.

Так, 11 февраля по поступившей оперативной информации на посту "Ак-Кеме" г.Балыкчы была остановлена автомашина "Даймлер-Бенц 320", следующий по маршруту Каракол-Бишкек. В ходе досмотра пассажира автомашины, 32-летнего жителя села Долон Тюпского района, в кармане куртки было обнаружено 9 спичечных коробков с наркотическим веществом. При контрольном взвешивании вес изъятого гашиша составил 103 грамма.

В этот же день также поступила информация, что один из жителей села Жолколот Ак-Суйского района хранит крупную партию наркотического вещества. По данной информации была проведена оперативно-розыскные мероприятия, где было установлено лицо причастное в незаконном хранении наркотиков. В ходе дальнейшей оперативной работы оперативниками с 6 кг 700 граммами марихуаной был задержан 27-летний местный житель.

12 февраля оперативники УСБНОН МВД КР по Иссык-Кульской, Нарынской областей и ОБНОН ОВД Тюпского района, совместно с кинологом центра по подготовке кинологов по поступившей оперативной информации произвели осмотр дома, у 41-летнего жителя села Сары-Тологой Тюпского района. В ходе осмотра служебной собакой в сарае были обнаружены мешок и фляга, где хранилось 17 кг 100 граммов марихуаны.

По всем выявленным 3-фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 246 УК КР (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта). Ведутся следственные мероприятия.