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Эффективность депутатов проявляется в работе комитетов и участии в дебатах – И. Кадырбеков

Источник:
http://kabar.kg/news/effektivn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409876-ru.html

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14 февраля 2017, 11:02       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Эффективность работы депутатов проявляется не в присутствии на заседаниях парламента, а в работе комитетов и участия в дебатах. Таким мнением поделился с "Кабар" экс-депутат ЖК КР Ишенбай Кадырбеков, комментируя информацию о том, что депутаты пропускают заседания парламента.
"Эффективность работы депутатов проверяется не присутствием на заседаниях, а в работе комитетов и участии в дебатах и обсуждении законопроектов. В моей практике были депутаты, которые всегда присутствовали на заседаниях, но не проявляли никаких инициатив и были молчаливы", - говорит И. Кадырбеков.
По его словам норму присутствия депутатов на заседаниях парламента регулируют в разных странах по-разному.
"В Конституции не заложена норма обязательного присутствия депутатов на заседаниях. Эти моменты регулируются регламентом ЖК", - заключил экс-депутат ЖК КР И.Кадырбеков.

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