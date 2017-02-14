Эффективность депутатов проявляется в работе комитетов и участии в дебатах – И. Кадырбеков

14 февраля 2017, 11:02 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Эффективность работы депутатов проявляется не в присутствии на заседаниях парламента, а в работе комитетов и участия в дебатах. Таким мнением поделился с "Кабар" экс-депутат ЖК КР Ишенбай Кадырбеков, комментируя информацию о том, что депутаты пропускают заседания парламента.

"Эффективность работы депутатов проверяется не присутствием на заседаниях, а в работе комитетов и участии в дебатах и обсуждении законопроектов. В моей практике были депутаты, которые всегда присутствовали на заседаниях, но не проявляли никаких инициатив и были молчаливы", - говорит И. Кадырбеков.

По его словам норму присутствия депутатов на заседаниях парламента регулируют в разных странах по-разному.

"В Конституции не заложена норма обязательного присутствия депутатов на заседаниях. Эти моменты регулируются регламентом ЖК", - заключил экс-депутат ЖК КР И.Кадырбеков.