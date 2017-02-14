В Бишкеке сносят незаконные постройки на тротуарах

14 февраля 2017, 11:00 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В Бишкеке снесли пристройки к магазинам "Эксклюзив" и "Зая", построенные на тротуаре, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В начале января мэрией образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства в столице. Первым было снесено пятиэтажное здание на пересечении Токтогула - Манаса.

"Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии снесли пристройки к магазинам "Эксклюзив" и "Зая", которые были построены на тротуаре. Данные объекты на пересечении улицы Курманжан Датки (бывшая Алмаатинская) и проспекта Чуй", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что в ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов без учета технологических требований и без разрешительных документов.