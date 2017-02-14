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В Бишкеке сносят незаконные постройки на тротуарах

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409875-ru.html

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14 февраля 2017, 11:00       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В Бишкеке снесли пристройки к магазинам "Эксклюзив" и "Зая", построенные на тротуаре, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В начале января мэрией образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства в столице. Первым было снесено пятиэтажное здание на пересечении Токтогула - Манаса.
"Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии снесли пристройки к магазинам "Эксклюзив" и "Зая", которые были построены на тротуаре. Данные объекты на пересечении улицы Курманжан Датки (бывшая Алмаатинская) и проспекта Чуй", - говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что в ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов без учета технологических требований и без разрешительных документов.

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