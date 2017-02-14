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За неделю на Иссык-Куле изъято около 29 кг наркотиков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-ned...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409874-ru.html

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14 февраля 2017, 10:18       Комментарии

В Иссык-Кульской области с 7 по 12 февраля проводилась операция "Притон", сообщает пресс-служба УВД региона.
В ходе операции сотрудниками милиции выявлено 12 фактов наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 28 кг 689 гр различного вида наркотических веществ.
"Кроме того, раскрыто 24 ранее совершенных преступлений, разыскано 16 лиц скрывавшихся от суда и следствия. Так, 11 февраля на посту "Ак-Кеме" в Балыкчы остановлена автомашина "Даймлер-Бенц 320". В ходе досмотра пассажира, 32-летнего жителя села Долон Тюпского района, в кармане куртки обнаружено 9 спичечных коробков с гашишем, весом 103 грамма. В этот же день оперативникам поступила информация о том, что один из жителей села Жолколот Ак-Суйского района хранит крупную партию наркотиков. В ходе оперативной работы с 6 кг 700 гр марихуаны задержан 27-летний местный житель. 12 февраля произведен осмотр дома 41-летнего жителя села Сары-Тологой Тюпского района. Служебная собака в сарае обнаружила мешок и флягу с 17 кг 100 гр марихуаны", – говорится в сообщении.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные мероприятия.

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