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Задержан мужчина, заколовший собутыльника кухонным ножом

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409873-ru.html

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В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

14 февраля 2017, 10:25       Комментарии

Сотрудниками ОВД Аламединского района задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По данным ведомства, 10 февраля в дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации 29-летнего мужчины с ножевым ранением.
"Установлено, что 29-летний А.А., распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе возникшей ссоры собутыльник выхватил кухонный нож со стола и ударил его в грудь. Сорудниками милиции установлен и задержан 31-летний Б.Т., житель Аламединского района. По факту следственным отделом Аламединского РОВД возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор. Ведется расследование", – говорится в сообщении.

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