В 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлилась

14 февраля 2017, 10:30 Комментарии

В течение 2016 года в экономике наблюдалось замедление инфляционных процессов. Об этом на пресс-конференции сказал председатель НБ КР Толкунбнек Абдыгулов.

Средний показатель инфляции за весь период составил +0,4%, при этом на конец года (декабрь к декабрю) цены снизились на -0,5%.

"Подобное значение является единичным. В начале года отмечен переход годовой инфляции в положительную зону +0,5% по итогам января 2017 года к январю 2016 года. Низкая инфляция обусловлена насыщением рынка дешевыми товарами, снижением потребительской способности, а также мерами предпринимаемыми Нацбанком. В 2017 году ожидается, что инфляция будет сохраняться на уровне 5-7%, это соответствует показателям, установленным в Нацстратегии устойчивого развития", – проинформировал Абдыгулов.