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Новости Кыргызстана

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2016 году снизился на 1,5% - НацбанкВнешнеторговый оборот Кыргызстана в 2016 году снизился на 1,5% - НацбанкЗадержан мужчина, заколовший собутыльника кухонным ножомЗадержан мужчина, заколовший собутыльника кухонным ножом

В 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлилась

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409872-ru.html

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Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2016 году снизился на 1,5% - Нацбанк

14 февраля 2017, 10:30       Комментарии

В течение 2016 года в экономике наблюдалось замедление инфляционных процессов. Об этом на пресс-конференции сказал председатель НБ КР Толкунбнек Абдыгулов.
Средний показатель инфляции за весь период составил +0,4%, при этом на конец года (декабрь к декабрю) цены снизились на -0,5%.
"Подобное значение является единичным. В начале года отмечен переход годовой инфляции в положительную зону +0,5% по итогам января 2017 года к январю 2016 года. Низкая инфляция обусловлена насыщением рынка дешевыми товарами, снижением потребительской способности, а также мерами предпринимаемыми Нацбанком. В 2017 году ожидается, что инфляция будет сохраняться на уровне 5-7%, это соответствует показателям, установленным в Нацстратегии устойчивого развития", – проинформировал Абдыгулов.

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