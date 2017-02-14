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Абулгазиев раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/abulga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409871-ru.html

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М.Абулгазиев: "Вопрос идентификации животных находится на особом контроле у Правительства"

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14 февраля 2017, 10:39       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев принял участие в заседании коллегии Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, на которой подведены итоги 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер-министр отметил, что завершение строительства, модернизации фитосанитарных, ветеринарных лабораторий, цехов по убою скота остается одной из главных задач и подчеркнул, что вопрос идентификации животных находится на особом контроле правительства.
"Он напомнил о необходимости завершения идентификации дойных коров в течение 2017 года и раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов и точек по продаже мяса в городах Бишкек и Ош. В этой связи он поручил в срок до мая 2017 года провести все необходимые мероприятия по приведению их в порядок. Необходимо повысить квалифицированность и ответственность специалистов по ветеринарии. Специалистов в данной отрасли не так много, нельзя возлагать эту работу на случайных людей. Необходимо с участием органов местного самоуправления проводить разъяснительные работы среди населения о необходимости идентификации животных", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день по республике идентификацию прошли более 50 тысяч голов крупно-рогатого скота и собрано более 450 тысяч сомов денежных средств.
"В выбранных в качестве пилотных регионов — в Ысык-Атинском районе Чуйской области идентификацию прошли 15 тысяч голов скота и собрано 134 тысяч сомов, в Ноокатском районе Ошской области идентификацию прошли 19 тысяч голов скота и собрано 300 тысяч сомов", – отметили в пресс-службе.

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