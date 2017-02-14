Абулгазиев раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов

14 февраля 2017, 10:39 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев принял участие в заседании коллегии Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, на которой подведены итоги 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр отметил, что завершение строительства, модернизации фитосанитарных, ветеринарных лабораторий, цехов по убою скота остается одной из главных задач и подчеркнул, что вопрос идентификации животных находится на особом контроле правительства.

"Он напомнил о необходимости завершения идентификации дойных коров в течение 2017 года и раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цехов и точек по продаже мяса в городах Бишкек и Ош. В этой связи он поручил в срок до мая 2017 года провести все необходимые мероприятия по приведению их в порядок. Необходимо повысить квалифицированность и ответственность специалистов по ветеринарии. Специалистов в данной отрасли не так много, нельзя возлагать эту работу на случайных людей. Необходимо с участием органов местного самоуправления проводить разъяснительные работы среди населения о необходимости идентификации животных", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день по республике идентификацию прошли более 50 тысяч голов крупно-рогатого скота и собрано более 450 тысяч сомов денежных средств.

"В выбранных в качестве пилотных регионов — в Ысык-Атинском районе Чуйской области идентификацию прошли 15 тысяч голов скота и собрано 134 тысяч сомов, в Ноокатском районе Ошской области идентификацию прошли 19 тысяч голов скота и собрано 300 тысяч сомов", – отметили в пресс-службе.