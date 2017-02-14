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Мэрия продолжает расширять тротуары путем сноса незаконных построек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355351_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409870-ru.html

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14 февраля 2017, 10:15       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек (ДИЖС) снесли пристройки к магазинам "Эксклюзив" и "Зая", которые были построены на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Данные объекты расположены по ул. Шабдан Баатыра (Алма-Атинская) на пересечении с проспектом Чуй.
Меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.
В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, Госинспекция по экологической и технической безопасности, а также прокуратура города Бишкек.
В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов без учета технологических требований и без разрешительных документов.

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