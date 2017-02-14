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Новости Кыргызстана

В 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлиласьВ 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлиласьЗа неделю на Иссык-Куле изъято около 29 кг наркотиковЗа неделю на Иссык-Куле изъято около 29 кг наркотиков

В 2017 году ожидается сохранение инфляции на уровне 5-7% - Нацбанк

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409869-ru.html

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14 февраля 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году в Кыргызстане инфляционные процессы замедлялись. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, средний показатель инфляции за весь период составил +0,4%.
"При этом к концу 2016 года цены снизились на (-)0,5%. Дефляция, или отрицательный рост цен, наблюдалась в течение последних 4 месяцев 2016 года. Однако последние данные демонстрируют переход годовой инфляции в положительную зону, +0,5% по итогам января 2017 года к январю 2016 года", - отметил он.
Также глава НБ КР сообщил, что в 2017 году ожидается, что инфляция будет сохраняться на уровне 5-7%.

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