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Абулгазиев раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цеховАбулгазиев раскритиковал работу по приведению в порядок убойных цеховВ 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлиласьВ 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлилась

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2016 году снизился на 1,5% - Нацбанк

Источник:
http://kabar.kg/news/vneshneto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409868-ru.html

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В 2016 году инфляция в экономике Кыргызстана замедлилась

14 февраля 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Снижение экономической активности в странах-основных торговых партнерах Кыргызстана существенным образом отразилось на экономической ситуации в республике. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, по предварительным данным НСК (с учетом дополнительных оценок НСК и НБКР), внешнеторговый оборот в ценах ФОБ за январь-ноябрь 2016 года составил 4 млрд 716,4 млн долларов США, что на 1,5% меньше аналогичного показателя 2015 года.
"Экспорт товаров в отчетном периоде снизился на 7,1% и составил 1 млрд 315,2 млн долларов США (экспорт без учета дооценок НБКР снизился на 1,5% и составил 1 млрд 268,6 млн долларов США), а импорт товаров – 3 млрд 401,2 млн долларов США (рост на 0,9%). В результате дефицит торгового баланса республики составил 2 086,0 млн долларов США, что на 6,7% больше показателя за январь-ноябрь 2015 года", - сказал он.

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